Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин заявил, что у него есть вопросы к работе судей в РПЛ.
В последнее время арбитры в матчах чемпионата России все чаще стали допускать результативные ошибки, которые вызывают резкое недовольство у тренеров, игроков и руководителей клубов.
"Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учетом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она еще больше запутывает рефери. Поэтому все дело в квалификации", — приводит слова Алдонина RT.
Напомним, действующим руководителем департамента судейства и инспектирования РФС является бывший арбитр Александр Егоров, который был назначен на эту должность в мае 2018 года.
Алдонин: ошибки судей в РПЛ вызывают много вопросов. VAR еще больше запутывает арбитров
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