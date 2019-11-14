Кикнадзе: 100 миллионов евро за братьев Миранчуков? Мы их гораздо дороже ценим

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию, что железнодорожники установили ценник на братьев Миранчуков в размере 100 миллионов евро.



Фото: ФК "Локомотив"