Алексей Миранчук входит в сферу интересов "Ювентуса", но продан будет только вместе с братом Антоном. По данным итальянских СМИ, "Локомотив" оценил Алексея в 60 миллионов, а Антона — в 40.
"Мы их гораздо дороже ценим. Они для нас бесценны. Что прописано в контрактах — это между ними, их представителями и нами. Еще раз повторю, они для нас бесценны. Могу вам сказать, что эта сумма не фигурировала ни в каких переговорах. По крайней мере, у меня", - цитирует Кикнадзе "Спорт день за днем".
Кикнадзе спросили, будут ли зимой возобновлены переговоры с "Зенитом" по поводу трансфера братьев.
"Наверное, об этом вам лучше спросить у Александра Ивановича (Медведева — генерального директора "Зенита"). У нас дивные отношения. Если у нас обоих будет потребность, чтобы встретиться и обсудить любой вопрос, не сомневайтесь, мы это сделаем очень быстро. Если все стороны сделки ее хотят, то она обязательно состоится", — заявил Кикнадзе.
Кикнадзе: 100 миллионов евро за братьев Миранчуков? Мы их гораздо дороже ценим
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал информацию, что железнодорожники установили ценник на братьев Миранчуков в размере 100 миллионов евро.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»