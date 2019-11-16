Арустамян: у Миранчуков твердое убеждение ехать в Европу, а не в "Зенит"

Известный инсайдер Нобель Арустамян в своем телеграм-канале высказался о возможном трансфере Антона и Алексея Мирначука из московского "Локомотива".

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"