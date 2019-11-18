Вингер датского клуба "Хельсингер" Асхаб Мукудаев находится на просмотре в ЦСКА.
18-летний футболист вместе с другими игроками московского клуба сегодня, 18 ноября, сыграл в товарищеском матче между ЦСКА и ростовским СКА, появившись на поле на 85-й минуте.
В сезоне-2019/20 Мукудаев сыграл 11 матчей и забил 3 гола за команду "Хельсингера" U19. Футболист также может сыграть на правом фланге нападения и на позиции центрфорварда.
Асхаб Мукудаев — сын ветерана чеченской тяжелой атлетики Абубакара Мукудаева. Асхаб родился в Дании 18 августа 2001 года.
18-летний датский вингер находится на просмотре в ЦСКА
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