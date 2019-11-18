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Лебедев - о проблемах "Ростова": вбухивают миллионы на иностранцев, а потом кричат - помогите

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался на тему финансовых проблем "Ростова".

"Финансовые проблемы у "Ростова" возникают не первый раз. Да, не хочется, чтобы клуб распродавал игроков. Команда идет в пятерке лидеров и имеет все шансы, чтобы попасть в еврокубки. И если футболисты продолжат играть так, как сейчас, то и в Европе имеют все шансы выступить достойно.

Но какое здесь предложение? Повесить клуб полностью на шею государства? Я считаю, это неправильно. Бюджеты субъектов не предназначены для того, чтобы содержать футбольные клубы. Мы выступаем за то, чтобы наш спорт становился профессиональным. Назовите мне хоть одну страну Европы, где футбольные клубы, выступающие в высшей лиге, содержатся за счет государственных денег. Я, например, таких не знаю. Помню, "Томь" была на грани банкротства и сразу: президент, помоги… Еще какие-то клубы теряют финансирование — бюджет, помоги. У нас бюджеты субъектов предназначены для содержания и нужд граждан. Это пенсии, зарплаты, медицина, но они никак не предназначены для содержания футбольных клубов.

Клубы должны становится более финансово независимыми и больше развивать инфраструктуру, связанную с околофутбольным пространством. Это продажа атрибутики, приглашение болельщиков и проведение каких-то программ для привлекательности своего клуба. Можете представить, чтобы «Барселона» обратилась к правительству Каталонии, чтобы они дали денег на покупку Месси? Ну, ребят, если у вас нет денег на хороших игроков, значит, не покупайте. А то вбухивают миллионы на покупку иностранцев, а потом через полгода кричат: помогите, денег нет. Я считаю, это неправильно. Нужно предпринимать серьезные меры в этом вопросе.

"Амкар" недавно прекратил свое существование, тоже ведь печально. Пермскому краю хочется иметь свой футбольный клуб, да и "Амкар" к тому же неплохо выступал. "Тосно" потеряли, а они выиграли Кубок России и не сыграли в Европе, потому что прекратили свое существование, а там половина финансирования была из субъекта Ленинградской области. Но Ленинградская область не настолько богатая, чтобы содержать футбольный клуб, выступающий в еврокубках. Надо делать так, чтобы клубы больше зависели от коммерческих структур, либо были финансово самостоятельны.

Да, жалко болельщиков, если теряются клубы, но что делать? "Ростов", мне кажется, вполне в состоянии потихоньку вставать на собственные рельсы, потому что стадион клуб собирает всегда полный. Ростовчане на все матчи своей команды ходят с удовольствием, а это тоже деньги, которые могли бы идти на содержание клуба.

Конечно, нужно привлекать инвесторов на правах рекламы или еще что-то делать. Но нужно отходить от зависимости субъектов. Финансовая ситуация в стране не улучшается. И, конечно, когда у губернатора стоит выбор между покупкой Халка или выплатой пенсии, то, естественно, губернатор выберет пенсию. Надо становится на независимые коммерческие рельсы и научиться зарабатывать деньги", - цитирует Лебедева Sport24.ru.


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Теги: Лебедев Ростов
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