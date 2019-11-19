Футбольный функционер Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника ЦСКА Седрика Гогуа, выразил уверенность, что 25-летний ивуарийский футболист не покинет команду в ближайшее трансферное окно.
"Может ли Гогуа уйти в аренду зимой? Гогуа — лучший защитник команды, возьмите статистику и посмотрите. А не играл он в старте, потому что у него была травма, в некоторых матчах Седрик выходил на уколах. Вопрос с арендой даже не рассматривается. Уверен, что и ЦСКА сам не хочет с ним расставаться. У него все в порядке", — сказал Селюк в беседе с Sport24.
Гогуа перешел в ЦСКА из "Тамбова" в конце августа. За красно-синих он сыграл 5 официальных матчей и забил 1 гол.
Селюк: уверен, ЦСКА не хочет расставаться с Гогуа. Вопрос с арендой даже не рассматривается
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