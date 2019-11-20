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Силкин: то, что в "Ростове" могут начаться разброс и шатания, исключать нельзя. Дыма без огня не бывает

Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info рассказал об ожиданиях от матча 17-го тура РПЛ с "Ростовом", а также прокомментировал информацию о финансовых проблемах ростовчан.
Фото: ТАСС
- То, что "Динамо" не проигрывает на протяжении четырех матчей, это говорит о том, что в команде произошли изменения, - отметил Силкин. - Видно, что команда, выходя на поле, играет в тот футбол, который тренировала, играет так, как договаривались на установке. В общем, видна организация игры.

- В первом круге "Ростов" не оставил шансов динамовцам. Игра в Москве сильно будет отличаться от той, что была на берегах Дона?

- Все прекрасно понимают, где в турнирной таблице находится "Динамо" и где "Ростов". В связи с этим, думаю, акцент динамовцы будут делать на сильные стороны "Ростова". Думаю, что игра со стороны "Динамо" будет закрытая. Мне кажется, хозяева будут действовать вторым номером. Будут ждать своих моментов с учетом того, что есть быстрые игроки. Мое мнение, в открытый футбол тут никто играть не собирается и не будет, здесь очки нужны позарез. Потому что весной будет уже другой футбол. Нужен какой-то очковый запас, чтобы чувствовать себя более-менее безопасно. Какой будет результат? Хотелось бы, что бы "Динамо" в этом матче хотя бы одно очко набрало.

- В последние дни много обсуждают информацию о том, что "Ростов" испытывает финансовые проблемы, что футболисты три месяца не получали зарплату. По слухам, некоторые ведущие игроки могут покинуть команду зимой. Дает ли эта ситуация какое-то психологическое преимущество "Динамо" перед игрой?

- "Динамо" это никакого преимущества не дает. А то, что в "Ростове" могут начаться разброс и шатания, исключать нельзя. Дыма без огня не бывает. Футболисты - живые люди, и все по-разному такие моменты воспринимают. Все это, конечно, плохо для "Ростова".

- На матче "Динамо" - "Ростов" будет работать VAR.

- То, что VAR помогает арбитрам избежать ошибок, - это факт. Единственный момент - теряется динамика. Думаю, что люди, которые сидят перед камерами, должны моментально реагировать на эпизод, чтобы не было больших затяжек по времени, долгих совещаний.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Силкин Ростов Динамо
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