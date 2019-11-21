Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своей эмоциональности во время матчей. У Тедеско три желтых карточки в четырех матчах.
— Будете ли вы вести себя спокойнее, чтобы не получить четвертую карточку в матче с "Уралом" и не пропустить матч с "Зенитом"?
— Я понимаю, что три желтые карточки — это много. Я считаю, что эмоции — это очень важно. Я не могу обещать ничего, хотя сегодня говорю себе, что нужно быть спокойнее, но все может измениться во время игры. Я итальянец, я не всегда могу проконтролировать этот момент. Я никогда не грублю судьям и всегда общаюсь с ними уважительно. Это эмоции, без них нет футбола.
— Смотрели ли вы матчи сборных, в которых играли футболисты "Спартака"?
— Я смотрел матч Чехии, где хорошо играл Крал, смотрел матч России, где играли Джикия, Бакаев и Зобнин. Про матч против Бельгии мы не говорим, я смотрел обзор — это серьезный соперник. Я смотрел хайлайты молодежной сборной России, также хайлайты юниорских Аргентины и Бразилии, Парагвая, — передает слова Тедеско Sport24.
Тедеско: говорю себе, что нужно быть спокойнее, но без эмоций не будет футбола
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