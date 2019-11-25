Бывший тренер "Краснодара-2" Олег Фоменко рассказал о своем отношении к экс-полузащитнику первой команды "быков" Павлу Мамаеву. Мамаев после освобождения из колонии по УДО, куда он попал за несколько драк в Москве осенью 2018 года, расторг контракт с "Краснодаром" и перешел в "Ростов".
— За Мамаевым тянулись?
— Павел — супер! Как личность нравится не всем: говорит, что думает, мнение однозначное. Если что-то неправильно, не станет скрывать, утаивать, скажет в лицо — и останется человеком. В работе приятный, без понтов.
— При вас он нарушал порядок?
— Как и любой нормальный молодой человек, любит повеселиться, хорошо отдохнуть. Однажды на сборе возникла неприятная ситуация: после выходного опоздал к отбою. Оштрафовали, с этим в "Краснодаре" все четко. Как на дороге: превысил скорость — заплати по закону и езжай дальше, — рассказал Фоменко в интервью Sport24.
Экс-тренер "Краснодара" Фоменко — о Мамаеве: говорит, что думает. В работе приятный, без понтов
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