Дмитрий Селюк, агент защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга, рассказал о состоянии своего клиента.
"Боря чувствует себя нормально. Сейчас он тренируется индивидуально. 15 января, когда команда начнет зимний сбор, он будет уже в общей группе. А сейчас пока он занимается самостоятельно, уже работает с мячом и тренируется в приличном ритме. Безусловно, сейчас он не в общей группе, потому что ему надо нагонять", — сказал Селюк в беседе с Sport24.
В данный момент Ротенберг восстанавливается от травмы колена.
Селюк: в январе Ротенберг вернется в общую группу "Локомотива"
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