Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника "Ахмата" Дениса Глушаковой Дарьи, рассказал об итогах судебного заседания о разделе имущества между экс-супругами.
"Суд частично отменил решение первой инстанции и подкинул нам еще 33 миллиона рублей. В общей сложности получилось 43 млн. 10 по первой инстанции и 33 сегодня. Уже лучше. Видно, фемида приоткрыла глаза, но еще не полностью. Будем обжаловать дальше. Пойдем в кассацию.
Дениса сегодня не было, но он дал письменные объяснения по выведенным средствам. Смешные объяснения. Написал, что через два дня после ссоры и расставания он отдал Дарье 70 миллионов рублей наличными. Мы просто улыбнулись", - цитирует Жорина Sport24.ru.
Адвокат Дарьи Глушаковой: суд подкинул нам еще 33 млн рублей, увеличив сумму компенсации до 43 млн
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