Глушаков: мои ориентиры - трофеи, сборная и еврокубки. Хочу, чтобы все вспомнили про "похороны"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал итоги судебного заседания о разделе имущества между футболистом и его бывшей женой Дарьей. 28 ноября Дарья выиграла поданную апелляцию, в результате чего Глушакова получит 4 квартиры, дом и более 100 млн рублей.



Фото: sportbox