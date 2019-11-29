Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал итоги судебного заседания о разделе имущества между экс-супругами.
"Да, денег выходит немало ей, действительно! И это для моих детей. Главное, чтобы советчики на той стороне всё это не отобрали у них. За ними не заржавеет — уже полтора года сценарии пишут и переписки левые монтируют и фабрикуют", — написал Глушаков, отвечая на пост в "Инстаграме".
Напомним, вчера прошло заседание между Глушаковым и его экс-супругой, где суд постановил отдать его бывшей жене Дарье четыре квартиры, дом и более 100 млн рублей.
Глушаков: главное, чтобы не отобрали деньги у моих детей
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