Тренер "Сочи": готовы играть с "Оренбургом" и 1 декабря, и в 2020 году
Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Роман Березовский прокомментировал слова президента "Оренбурга" Владимира Кияева, который заявил, что клуб готов перенести матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги из-за массового заболевания игроков сочинской команды.
Фото: sportbox
"Очень приятно, что "Оренбург" идёт навстречу и готов перенести матч. Мы готовы к любому развитию ситуации. Можем сыграть и первого декабря, и четвёртого, и в резервный день, и даже в следующем году. Но услышать такие слова из уст соперника лестно и приятно. Если юридически наши клубы смогут перенести игру — хорошо, не успеют — тоже ничего страшного", - цитирует Березовского "Чемпионат".
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