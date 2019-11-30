Зиньковский: не знаю, почему не можем забить. Соперники были по зубам

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в интервьюподелился впечатлениями от матча с "Уфой" (0:1).- Не думаю. У нас есть кем заменить тех игроков. Старались играть в футбол, не получилось, проиграли.- Ну да, были небольшие моменты у них. В крестовину попали перед голом. До этого они играли в пять защитников, такую схему и предполагали. Получилось забить, закрылись, и нам потом уже пришлось вскрывать оборону.- Было несколько подач, пару ударов, но штурма не получилось. Не знаю, с чем связано.- Честно, не знаю. Соперники были по зубам. Моменты были, но не забиваем, - передает слова Зиньковского корреспондентРоман Гуськов.