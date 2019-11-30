Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от матча с "Уфой" (0:1).
- Трудная игра для "Крыльев" получилась. Насколько не хватило отсутствующих игроков?
- Не думаю. У нас есть кем заменить тех игроков. Старались играть в футбол, не получилось, проиграли.
- Лысцов сказал, что "Уфа" и сама не играет, и другим не дает. Но сегодня "Уфа" играла, создавала моменты.
- Ну да, были небольшие моменты у них. В крестовину попали перед голом. До этого они играли в пять защитников, такую схему и предполагали. Получилось забить, закрылись, и нам потом уже пришлось вскрывать оборону.
- В конце обычно проигрывающие команды штурмуют чужие ворота, однако сегодня получилось наоборот. Сил не хватило на финальный штурм?
- Было несколько подач, пару ударов, но штурма не получилось. Не знаю, с чем связано.
- Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе в связи с тем, что вы несколько матчей не забиваете, или все-таки это можно объяснить сильными соперниками?
- Честно, не знаю. Соперники были по зубам. Моменты были, но не забиваем, - передает слова Зиньковского корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
Зиньковский: не знаю, почему не можем забить. Соперники были по зубам
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