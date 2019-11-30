Радонич: в игре с "Уфой" мы не заслужили чего-то большего, чем поражение

Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Ивану Долинину прокомментировал поражение от "Уфы" 0:1 и своё игровое время.



- Вы согласны с тем, что сегодня ваша команда играла плохо?



- Да. Я думаю, это была одна из самых плохих, одна из худших игр в этом сезоне. Мы не заслужили чего-то большего, чем поражение.



- В чем причины неудачи?



- Не знаю. Я не тренер, чтобы ответить на этот вопрос.



- Сегодня у вас был один реально хороший шанс забить. Чего не хватило, чтобы сделать это?



- Думаю, если бы я больше играл, я бы мог забить. Но я не играл долгое время. Что вы можете ожидать от меня? Я стараюсь отдать все самое лучшее, что есть у меня, все, что я могу отдать. Может быть, этого недостаточно, может быть, этого достаточно - я не в той ситуации, чтобы это комментировать. Я бегу, я борюсь, я прыгаю. Надеюсь, мне удастся стать лучше после новой подготовки, после подготовки на сборах этой зимой.



- В этой части сезона осталась лишь одна игра, и в ней, в отличии от сегодняшней, сможет принять участие Соболев. Как вы думаете, вы сможете сохранить свое место в стартовом составе?



- Этот вопрос не ко мне. Давайте дождемся следующего воскресенья и увидим, кто будет играть.