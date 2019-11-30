» » Радонич: в игре с "Уфой" мы не заслужили чего-то большего, чем поражение

Радонич: в игре с "Уфой" мы не заслужили чего-то большего, чем поражение

Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Ивану Долинину прокомментировал поражение от "Уфы" 0:1 и своё игровое время.

- Вы согласны с тем, что сегодня ваша команда играла плохо?

- Да. Я думаю, это была одна из самых плохих, одна из худших игр в этом сезоне. Мы не заслужили чего-то большего, чем поражение.

- В чем причины неудачи?

- Не знаю. Я не тренер, чтобы ответить на этот вопрос.

- Сегодня у вас был один реально хороший шанс забить. Чего не хватило, чтобы сделать это?

- Думаю, если бы я больше играл, я бы мог забить. Но я не играл долгое время. Что вы можете ожидать от меня? Я стараюсь отдать все самое лучшее, что есть у меня, все, что я могу отдать. Может быть, этого недостаточно, может быть, этого достаточно - я не в той ситуации, чтобы это комментировать. Я бегу, я борюсь, я прыгаю. Надеюсь, мне удастся стать лучше после новой подготовки, после подготовки на сборах этой зимой.

- В этой части сезона осталась лишь одна игра, и в ней, в отличии от сегодняшней, сможет принять участие Соболев. Как вы думаете, вы сможете сохранить свое место в стартовом составе?

- Этот вопрос не ко мне. Давайте дождемся следующего воскресенья и увидим, кто будет играть.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Радонич Крылья Советов Уфа
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Газизов: пока рано говорить о целях "Уфы" на сезон
"Ростов" и "Урал" не забили голов 8
Кротов: Евсеев не жёсткий тренер? Жёсткий в меру, у нас есть субординация (видео)
Червиченко: думаю, "Зенит" одержит победу над "Спартаком" - 2:1 1
Радонич: в игре с "Уфой" мы не заслужили чего-то большего, чем поражение
Сарри: Роналду не такой игрок, как все остальные
"Витесс" объявил об уходе Слуцкого 12
"Манчестер Сити" не смог обыграть "Ньюкасл"
"Реал" может предложить "Арсеналу" 70 млн фунтов за Обамеянга и Хамеса 1
Карп: "Уфа" сыграла идеально? Всегда, знаешь, есть место для лучшего
Зиньковский: не знаю, почему не можем забить. Соперники были по зубам
Евсеев: я не жесткий тренер. Одно дело на поле, другое - в раздевалке (видео)
Лысцов: "Уфа" сама не играет в футбол и нам не дает 1
Болельщик подробно описал то, как оскорблял Дзюбу на матче сборной 13
Зинин: в 2000-х болельщик предлагал "Спартаку" играть в три опорника. Тогда это казалось бредом сумасшедшего 1
"Уфа" минимально победила "Крылья" 3
Ари заявил, что им интересуются клубы из Китая и ОАЭ 2
"Ростов" - "Урал". Стартовые составы 1
Головин рассказал, как фанаты в Монако выражали недовольство результатами команды
Гончаренко: второй год для обновленной команды всегда таит в себе опасность
"Зенит" победил "Спартак" в матче молодёжных составов (видео) 4
Куртуа не попал в старт на матч против "Алавеса"
Назван возможный сменщик Леонида Слуцкого в "Витессе"
Брендан Роджерс может возглавить "Арсенал"
Россиянам могут упростить въезд в страны проведения Евро-2020
Радимов: могу понять Дзюбу. В Москве весь стадион оскорблял мою жену 20
Ярошик: возвращение Слуцкого в Россию? Думаю, он хочет продолжить карьеру в западной Европе 3
Головин рассказал, что у Комличенко есть шанс оказаться зимой в чемпионате Франции
Тренер "Сочи" Березовский: это очень достойный поступок "Оренбурга"
Гвардиола: новый контракт с "МС"? Я открыт
Все новости