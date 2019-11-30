Нападающий "Крыльев Советов" Деян Радонич в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Ивану Долинину прокомментировал поражение от "Уфы" 0:1 и своё игровое время.
- Вы согласны с тем, что сегодня ваша команда играла плохо?
- Да. Я думаю, это была одна из самых плохих, одна из худших игр в этом сезоне. Мы не заслужили чего-то большего, чем поражение.
- В чем причины неудачи?
- Не знаю. Я не тренер, чтобы ответить на этот вопрос.
- Сегодня у вас был один реально хороший шанс забить. Чего не хватило, чтобы сделать это?
- Думаю, если бы я больше играл, я бы мог забить. Но я не играл долгое время. Что вы можете ожидать от меня? Я стараюсь отдать все самое лучшее, что есть у меня, все, что я могу отдать. Может быть, этого недостаточно, может быть, этого достаточно - я не в той ситуации, чтобы это комментировать. Я бегу, я борюсь, я прыгаю. Надеюсь, мне удастся стать лучше после новой подготовки, после подготовки на сборах этой зимой.
- В этой части сезона осталась лишь одна игра, и в ней, в отличии от сегодняшней, сможет принять участие Соболев. Как вы думаете, вы сможете сохранить свое место в стартовом составе?
- Этот вопрос не ко мне. Давайте дождемся следующего воскресенья и увидим, кто будет играть.
Радонич: в игре с "Уфой" мы не заслужили чего-то большего, чем поражение
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»