Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал упущенную победу над "Рубином" (1:1) в матче 18-го тура российской Премьер-лиги.
— Команда очень серьезно настраивалась на игру с "Рубином", хотели выиграть дома, порадовать болельщиков. Хорошо начали, контролировали игру, повели в счете. Дальше вроде все складывалось неплохо — до 93-й минуты. Снова это проклятье, и теряем очень важные очки. Да, "Рубин" — сильный соперник, они навязали борьбу, пытались атаковать, но мы обязаны были забивать еще и не терять концентрацию.
— Что случилось на последних минутах?
— Это трудно объяснить. Злой рок какой-то, проклятие. Но мы разберемся внутри команды, поговорим серьезно, сделаем выводы. Возможно, ребята чувствуют какое-то психологическое давление. Нужны победы, результат. Пытаемся удержать, прижимаемся к своим воротам. Были моменты, когда вратарь "Рубина" разыгрывал мяч в центре поля. До такого доводить нельзя, ведь дома и стены помогают, болельщики поддерживают постоянно. Нужно больше уверенности, играть вперед. Был отличный шанс забить второй гол в конце матча, но не повезло. Если сложить все очки, которые мы потеряли на последних секундах, то мы бы были гораздо выше в таблице, чуть ли не за выход в еврокубки могли бы побороться.
— Сложилась странная тенденция: вас меняют в самом конце матча — "Ахмат" пропускает…
— Это, наверное, просто такое совпадение. Хотя иногда невольно задумаешься: может, действительно дело во мне…
Sport24
Глушаков - о проблемах "Ахмата" с удержанием счета: может, дело во мне?
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