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Левитин: если судья не видел, что пенальти был на 100% - ставить 11-метровый нельзя

Бывший судья всесоюзной категории Владимир Левитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура Премьер-Лиги "Зенит" - "Спартак" (1:0).
Фото: mk.ru
- О судействе:

До этой встречи в Москве прошёл матч "Локомотив" - "Динамо" (1:2), в ходе которого великолепно отсудил Сергей Карасёв, который давал возможность игрокам использовать всё то, что разрешается правилами. И на фоне такой работы Карасёва - судейство Мешкова, конечно, намного ниже по классу, да и сам он классом гораздо ниже Карасёва. К сожалению, в Московской области сегодня нет арбитров, способных прилично отсудить матч такого уровня.

Он работал и в первом матче между этими коллективами, и тогда он тоже отработал не блестяще, ну и сегодня были помарки в его работе. Хотя, если говорить о принятых им решениях в серьёзных моментах - благодаря ВАР он правильно разобрался во всех. Но если говорить о классе и уверенности - здесь у него были ошибки. Уровень его судейства на 3,5, не выше. Но решения в самых важных моментах принимались правильные.

- Об автоголе Кутепова:

Решение принято верно. В борьбе с защитником "Спартака" Дзюба правил не нарушал, а мяч залетел в ворота после попадание в колено Кутепова. Решение согласовывалось с ВАР и гол засчитан верно.

- О попадании мяча в руку Зобнина:

Мяч попал в локоть, решение принималось при консультации с ВАР, правильно было не назначать пенальти, умысла со стороны футболиста "Спартака" не было.

- Об удалении Оздоева:

Также правильное решение. Первая жёлтая карточка - грубый приём и срыв атаки на убегавшем Бакаеве. Вторая жёлтая - за удар локтем по голове. Железное и абсолютно правильное решение Мешкова.

- О попадании мяча в руку Ракицкого:

Стоит отметить, что чёткого повтора эпизода не было. Но есть железное правило: если судья не видел что пенальти был на 100% - ставить 11-метровый нельзя. Даже с повторов сложно разобрать, попал ли мяч в руку, но даже если попал - игрок "Зенита" лежал на земле, умысла с его стороны в этом эпизоде не было. По идее, наверное, решение не ставить пенальти - правильное.


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Теги: Левитин Спартак Зенит
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