"Очень ценю твои слова, капитан". Дзюба поблагодарил Ивановича после победы над "Спартаком" Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поблагодарил защитника и капитана команды Бранислава Ивановича. View this post on Instagram Очень ценю твои слова капитан!!!!это был очень тяжёлый бой!!! A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on Dec 1, 2019 at 2:07pm PST Сделал это российский футболист после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. Дзюба выложил в инстаграме совместное фото с сербом."Очень ценю твои слова, капитан! Это был очень тяжелый бой", — написал Дзюба. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 11:39 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Дзюба Иванович Зенит Спартак Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5