Нападающий футбольного клуба "Тамбов" Владимир Обухов пообщался с журналистами после матча с "Краснодаром", в котором его команда заработала одно очко.
– Можете сказать, что вам сегодня повезло?
– Да, могу сказать, что повезло: заработать с таким соперником одно очко. У нас, к сожалению, нет игроков за 10-12 миллионов. Больше половина наших футболистов – из ФНЛ. Да, мы показали, наверное, не самый красивый футбол, но это очко мы заработали.
– Ожидали такую игру от "Краснодара"?
– Да, конечно, они всегда так играют.
– Команда набрала ход после отставки тренера. Что-то изменилось в игре или это только поменяло эмоциональное состояние?
– Меня это спрашивают четвертый тур подряд. Ничего не поменялось.
– А почему тогда результат улучшился?
– Возможно, если бы тренер остался, то и результат был бы тоже.
– Довольны ничьей? Или рассчитывали на большее?
– Да, довольны. Но любой спортсмен рассчитывает на победу. Все равно заработанное сегодня очко поможет в конце сезона.
– У вас, у техничного футболиста, тяжело получается на силовой футбол?
– Тяжело, но того требует тренер. Нам приходится так играть. Если бы могли играть низом, конечно, это было бы здорово. К сожалению, такие соперники, как "Краснодар" просто заставляют играть в подобный футбол.
– Первый тайм вы провели очень достойно, но во втором подсели. В чем причина?
– Слишком глубоко нас посадил "Краснодар", и чтобы выйти вперед нам приходилось бежать по 60 метров. Конечно, это выматывает, силы кончаются, приходится больше обороняться.
– Откуда взяли силы на создание моментов в концовке встречи?
– Так складывается игра, что соперник тоже ошибается. Они не играют безошибочно.
– Чувствовалось, что "Краснодар" устал после "Базеля"?
– Совершенно не чувствовалось. Мне кажется, они в прекрасной форме. Все знают, как тут проходит восстановление, поэтому они выглядят очень хорошо.
Источник: www.rusfootball.info
Обухов: возможно, если бы Григорян остался, то и результат был бы тоже
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