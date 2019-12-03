Бывший защитник "Локомотива" и "Краснодара" Ренат Янбаев признался, что жалеет о своем переходе в краснодарский клуб в 2016 году. По мнению Янбаева, ему стоило остаться в "Локо".
"Осознание пришло, когда сел в самолет на Краснодар. Мне нужно в первую очередь было менять себя, а не место. Уже подписав контракт, еще полгода был в «Локомотиве». Все воспринималось по-другому. Не до конца осознавал, что делаю. А в аэропорту думал: "Мой дом в Москве, в Баковке, в Черкизове, в "Локомотиве"… Меня там все любят, все знают, ценят, доверяют". "Локомотив" при Палыче и правда был семьей.
На первом сборе "Краснодара" тоска усилилась. Потом втянулся в работу, и мысли уже были только о футболе. Наверное, у многих было такое чувство. Многие же в детстве говорили, что хотят уйти из дома, но только после ухода понимали, что сделали глупость. Примерно, такие чувства были и у меня. Одно могу сказать, что это был только мой выбор, получается обманул сам себя. Ушел из семьи", — цитирует Янбаева "Матч ТВ".
Янбаев: я обманул сам себя, когда ушел из "Локомотива". Это мой дом
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