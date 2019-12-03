Трое болельщиков "Спартака", получивших по 15 суток ареста за мелкое хулиганство перед игрой с "Зенитом", не имеют жалоб на условия содержания в спецприемнике на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге. Об этом в своем аккаунте на ютубе сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов.
В понедельник Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за нарушение общественного порядка троих болельщиков "Спартака", собиравшихся посетить игру 18-го тура Премьер-лиги с "Зенитом". Как следует из постановления суда, они выражались грубой нецензурной бранью в общественном месте и на замечания не реагировали. Свою вину болельщики не признали. Несмотря на это, они помещены под административный арест до 15 декабря.
Холодов проверил условия содержания фанатов "Спартака" по просьбе болельщиков "Зенита". "Ко мне поступило обращение от фанатов петербургского "Зенита". Они переживают за ваши условия содержания и попросили проверить условия", — сказал Холодов на встрече с арестованными.
Все трое решили не показывать свои лица. "Никаких жалоб на условия содержания нет. Все гостеприимно, позвонить даже предлагают родственникам. Кормят три раза в день", — сказали фанаты.
При этом арестованные болельщики подчеркнули, что не понимают, почему они находятся в изоляторе, поскольку считают, что никакого правонарушения не совершали. Они назвали это решение суда "беспредельным и необоснованным", заявив о намерении его обжаловать.
Всего суды Петербурга наказали 39 болельщиков "Спартака" за правонарушения перед игрой с "Зенитом". Большинство из них оштрафованы на 500 и 1000 рублей.
Sport24.ru
Арестованные на 15 суток фанаты "Спартака" не жалуются на условия содержания в изоляторе Петербурга
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