Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года

Сразу два футболиста "Краснодара" будут носить звание "лучший молодой игрок 2019 года РПЛ" — вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.

Матвей Сафонов / Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов