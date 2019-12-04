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Сафонов и Сулейманов признаны лучшими молодыми игроками РПЛ 2019 года

Сразу два футболиста "Краснодара" будут носить звание "лучший молодой игрок 2019 года РПЛ" — вратарь Матвей Сафонов и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов.
Матвей Сафонов / Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
На премию "Первая пятерка" в этом году были номинированы: Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Александр Максименко, Николай Рассказов (оба — "Спартак"), Роман Евгеньев ("Динамо"), Даниил Глебов ("Ростов"), Александр Ломовицкий ("Спартак"/"Арсенал"), Иван Игнатьев, Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все — "Краснодар").

В голосовании приняли участие 96 человек из числа представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, клубов и СМИ. Впервые в 17-летней истории премии абсолютный победитель определен не был. Сафонов и Сулейманов набрали одинаковое количество баллов — по 300 — и стали лауреатами. В пятерку вошли также Обляков (193), Дивеев (174) и Максименко (169).

"Состав номинантов был самым сильным за последние годы. Молодежная сборная России в полном составе. Кстати, успешно выступающая в отборочном раунде европейского чемпионата. Почти все ребята играют заметную роль в своих клубах и даже претендуют на роль лидеров. Сафонов, к примеру, отвоевал себе место в воротах у куда более опытного Крицюка, а Сулейманов стал палочкой-выручалочкой команды в нескольких важных матчах. Но сказать о них как о готовых мастерах, конечно, нельзя. Мы помним, как терялись Сафонов и Сулейманов в играх еврокубков. Это отмечали многие специалисты, которые тем не менее видят их перспективу. Не стоит расстраиваться номинантам, которые остались за чертой первой пятерки. Тот же Алексей Миранчук свою премию получил со второго захода. Особо хотел бы отметить Ивана Облякова. Он представлялся на премию трижды. И пусть заветный приз опять достался другим, Иван заслуживает уважение своей стабильной игрой за "Уфу" и ЦСКА. Мы благодарим всех, кто принял участие в голосовании, проявив тем самым знание молодежного футбола России и заинтересованность в росте перспективных игроков", — заявил президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.


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Теги: Сафонов Сулейманов Краснодар
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