Агент Александр Маньяков, представляющий интересы правого защитника "Зенита" Игоря Смольникова, рассказал, что вступил в переговоры с петербургским клубом о продлении контракта с 31-летним футболистом.
"Мы ведем с "Зенитом" диалог по продлению контракта Игоря Смольникова, который истекает летом 2020 года. Конструктив есть. Срок соглашения? Все в процессе обсуждения", - цитирует Маньякова Sport24.ru.
Смольников выступает за "Зенит" с 2013 года. На счету россиянина 194 матча за синее-бело-голубых, 10 голов и 21 результативная передача.
Агент Смольникова: ведем с "Зенитом" диалог о продлении контракта
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