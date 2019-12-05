"Объясню, почему в микст-зоне после матча со "Спартаком" употребил слово "фашисты". Я не говорю о болельщиках и фанатах — они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут. Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать — из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду.
Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно.
Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки — ну что за цирк? ", - цитирует Дзюбу "СЭ".
Дзюба: это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно
Форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба назвал проплаченной акцией оскорбления с трибун в его адрес на игре с Сан-Марино.
Фото: Sport24
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