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Сосед Смертина рассказал о поведении экс-футболиста после ДТП с его авто

Андрей Крылов, владелец автомобиля, пострадавшего в ДТП с участием его соседа, офицера по борьбе с дискриминацией РФС Алексея Смертина, рассказал о поведении экс-футболиста сборной России после инцидента.

"Удар был достаточно сильным, машина даже съехала с того места, на котором стояла. Какая уж тут царапина? Мы получили в сервисе предварительный расчёт на 299 тысяч рублей с копейками. Я написал Алексею, что не всё так просто, как он описывал, что обнаружились дополнительные повреждения, и предоставил их перечень. Он удивился и сказал, что оплатит ремонт автомобиля. Спросил насчёт цены за весь ремонт, на что я ему ответил, что не знаю пока, запрос в страховую компанию отправлен и надо ждать ответа. Если бы страховая всё одобрила, трат с его стороны не было бы. Страховая не одобрила. Я направил ему в WhatsApp предварительный заказ-наряд, в котором была обозначена сумма около 299 тысяч рублей. После этого он сразу стал редко отвечать.

Я неоднократно писал: "Алексей, Алексей, ответь" — молчание. В конце концов я спросил его: "Ты будешь компенсировать стоимость ремонта или нет?" В ответ на это он начал говорить, что со своими друзьями из страховой компании он всё урегулирует. Хотя они ничего не смогли бы изменить, так как всё внесено в базу. Вскоре он снова пропал на два дня и пишет: "Я был в Испании на марафоне, дайте мне день, завтра отвечу". Проходит один день, два, и никакого ответа нет. Я написал ему, чтобы он уже принял решение. После этого сообщения он начал рассуждать на тему того, что мы кого-то не вызвали, не составили европротокол. Я был вообще в шоке, ведь это он уехал с места ДТП и ничего не сфотографировал.

Были ли ещё какие-то претензии у Смертина ко мне? Были. Например, почему мы не согласовали с ним, где проводить ремонт. Но ремонт назначает страховая компания, и я ничего не должен согласовывать. Я отправлял ему документы. Предварительный заказ-наряд, страховой полис и смету, которую мне сделала страховая компания. Там было всё чётко расписано. На что он начал говорить, что такое надо было сначала согласовывать с ним, а это невозможно. Чтобы вы понимали, машина находится в лизинге, и я не могу её ремонтировать там, где хотел бы", — сказал Крылов в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Смертин
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