Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и московского "Локомотива" на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Кангва, Тудорие, Банда.
"Локомотив": Коченков, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Магкеев, Мухин, Смолов.
"Арсенал" - "Локомотив": стали известны стартовые составы
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