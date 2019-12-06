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Лебедев - Запашному: попробуй сам поднимись к болельщикам и переломай им кости

Депутат Госдумы России, заместитель председателя комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Игорь Лебедев прокомментировал слова дрессировщика Эдгарда Запашного относительно болельщиков, матерящихся на стадионах.

"Конечно, его слова — это перебор. Попробуй сам поднимись к болельщиками и переломай им кости. Скорее, они переломают тебе в ответ. Фанаты не дети из садика. Но в целом проблема, которую Запашный озвучил, имеет место быть, это понимают все. Есть моменты, над которыми стоит задуматься.

Мат на стадионе смотрится не совсем красиво. Много болельщиков приходит на футбол с семьями, с детьми. Наверное, не стоит настолько уподобляться животным и материться каждую секунду на трибуне. Конечно, есть выражения, которые никак не заменишь на цензурные. Например, когда судья серьезно ошибается на поле. Но когда это звучит постоянно в виде частушек, как «я никогда не устану повторять…», это не хорошо.

Мат — единственная причина, почему остальные граждане настроены против фанатских объединений, а не из-за того, что они дерутся между собой. Клубам необходимо усилить работу в этом направлении. А фанатам стоит задуматься, что мат на трибунах недопустим. Все остальное — культура боления, фанаты и футбол не могут существовать друг без друга. Если мы закроем болельщиков клеткой, как предлагает Запашный, то футбол в стране можно отменить. Он не нужен без полных трибун, баннеров, знамен, поддержки. Посмотрите, какие вещи придумывают фанаты в матчах Лиги чемпионов, это красиво. Вспомните, что делали наши люди на Евро-2008, когда наша сборная побеждала. К сожалению, сейчас этого сборной не хватает.

Запашный, конечно, перегнул, но это все на эмоциях. А проблему он затронул, которая, к сожалению, у нас существует", - цитирует Лебедва Sport24.


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Теги: Лебедев
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