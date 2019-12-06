Форвард "Зенита" Артем Дзюба забил гол в ворота "Динамо" (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России.
В нынешнем сезоне Дзюба записал на свой счет 11 голов. Нападающий сборной России вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки чемпионата России, обойдя форварда "Ростова" Эльдора Шомуродова и форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева, у которых по 10 мячей.
В активе Дзюбы также 9 результативных передач в 19 играх.
Дзюба возглавил гонку бомбардиров РПЛ
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