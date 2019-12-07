Фанаты "Краснодара" покинут стадион на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА. Таким образом, активные болельщики "быков" присоединились к акции "Фратрии" (фанатского объединения "Спартака"), направленной против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге и других случаев притеснения ультрас.
"За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают, и ультрас должны быть едины как никогда. Мы призываем всех активных болельщиков 115-го сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30-й минуте матча. Краснодар — это мы!" — говорится в сообщении фанатского коллектива South Supporters (SS-15).
В стартовых матчах тура "Зенит" — "Динамо" (3:0) и "Арсенал" — "Локомотив" (4:0) акцию поддержали фанаты всех команд. Фанаты ЦСКА собираются покинуть стадион после первого тайма.
Фанаты "Краснодара" покинут стадион на 30-й минуте матча с ЦСКА
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