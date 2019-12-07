Стали известны стартовые составы "Тамбова" и "Оренбурга" на матч 19-го тура РПЛ.
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
"Оренбург": Климович. Малых, Терехов. Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев, Мишкич, Алвеш, Шкофлек, Рогич.
Встреча "Тамбов" — "Оренбург" пройдет в Саранске на стадионе "Мордовия Арена" и начнется в 14:00 по московскому времени.
"Тамбов" — "Оренбург": объявлены стартовые составы
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