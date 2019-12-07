Бывший нападающий "Анжи" Сердер Сердеров в интервью Sport24 выразил уверенность, что махачкалинская команда еще вернется в РПЛ.
"Скучаю ли по времени в "Анжи"? Да нет уже. Сейчас понимаешь, что дома играть хорошо — когда есть команда Премьер-лиги, тем более такого уровня. Надо ценить это время. Но я не верю, что "Анжи" может перестать существовать. Все равно есть люди в Дагестане, которые любят футбол. Придет время — и "Анжи" снова выйдет в Премьер-лигу. Это как "Алания": взяла паузу — а теперь у них хорошая команда. Клубы с таким именем когда-нибудь вернутся", — сказал Сердеров.
Сердеров: придет время — и "Анжи" снова выйдет в Премьер-лигу
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