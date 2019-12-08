Погребняк: рад, что внес какой-то вклад в победу "Урала"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:2), передает корреспондентРоман Гуськов.- Начну с того, что рад, что внес какой-то вклад в победу "Урала". Начал забивать в чемпионате, до этого забивал только в Кубке. Дай бог, будем приносить пользу и в следующем году.- Каждый сам решает, сколько ему играть. Мы с Андреем Сергеевичем в хороших отношениях. Может быть, если бы не он, не было бы у меня этого приза. На самом деле, я бы не стал заострять внимание на моей персоне. Сегодня была командная боевая победа. Этот приз на всю команду.- Тем мы и непредсказуемые для соперника. В последних четырех играх не могли забить, а сегодня забили три. Будем работать на сборах над организацией и контроле мяча, над завершением атак. Мы любим атакующий футбол.