"Мы очень разочарованы результатом. 1:4 дома – слишком серьёзный счёт. Тем не менее игра была сумасшедшей. "Ростов" нанёс пять ударов в створ ворот и забил четыре. У нас даже не знаю, сколько ударов и подходов, а забили только один. Много наших попыток были заблокированы. Мы не заслуживали победы, но счёт слишком несправедлив.
Прошло семь недель нашей совместной работы, впереди сборы. Нам предстоит многое. Надеюсь, проведём время плодотворно", - цитирует Тедеско "Чемпионат".
Тедеско: "Ростов" забил "Спартаку" 4 гола, попав 5 раз. Счёт несправедлив
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение от "Ростова" (1:4).
Фото: "Евро-спорт"
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