Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над "Спартаком" (4:1) в матче 19-го тура РПЛ. Футболист отметился первым голом в чемпионате России.
"Положительные эмоции, хорошая игра с нашей стороны. Мы выполнили тренерскую установку, забили много голов. Пропустили ненужный гол, но радует, что забили, и в том числе я — свой первый гол в РПЛ. С хорошим настроением уходим на перерыв. У нас был хороший старт, смазанный ноябрь. Эта игра все перевернула, и это можно занести себе в актив.
Уход фанатов с трибуны? Если честно, не понял, что произошло и почему все стали уходить. Только в конце мне сказали, что это какая-то акция. Это не помогло психологически — мы просто продолжили играть. Я настраивался. Никак к этому не отношусь — меня не касается. Наши тоже ушли? Не видел, я был больше сконцентрирован на игре", - цитирует Чистякова Sport24.ru.
Чистяков: если честно, не понял, что произошло и почему все стали уходить
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