Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info высказался о зимних изменениях в составе "Спартака" под руководством Доменико Тедеско.
"Думаю, Тедеско потребует финансовых вливаний для усиления состава, а если этого не произойдёт - он просто возьмёт и уйдёт. Тедеско не будет терпеть это безобразие, соберёт вещи и уедет. Посмотрим, что выйдет. Нужна полная перестройка состав. Эта команда убита целым рядом принятых решений, а добита она была, когда летом были проданы Зе Луиш, Фернандо и Луиз Адриано, а до этого был продан Промес. Этих футболистов во что бы то ни стало необходимо было сохранить, и если бы они потребовали прибавки к зарплате - нужно было бы дать им эту прибавку. Было очевидно, что если отпустить этих игроков, то команда попадёт в яму. Это и произошло!
Футбол делают люди, а не роботы. Руководство клуба должно понять, что на одном энтузиазме можно отыграть один-два матча, но мастерства же нет, и это конец! "Спартак" превратился в обычного середнячка, и это ни в какие ворота не лезет! Об этом просто больно говорить. У клуба хорошие финансовые условия, так чего же не хватает? Не хватает ума при принятии самого разного рода решений", - сказал Рейнгольд.
Рейнгольд: "Спартак" превратился в обычного середнячка, и это ни в какие ворота не лезет!
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