Тиль был легендарным, а стал сказочным. Сборная неудачников прошедшего тура

"Спартак" и "Локомотив" мощно облажались, не вывезло в Петербурге "Динамо", а Кирилл Набабкин не воспользовался возможностью принести Москве хоть одну победу в этом туре.
Сергей Рыжиков, «Крылья»
Самарский вратарь не зафиксировал мяч после неприятного удара и отбил его прямо перед собой – и первым успел Погребняк, сравняв счёт. Насчёт второго гола сказать трудно, потому что Рыжикову мешали свои же защитники, а вот третий целиком и полностью на совести кипера.
Кирилл Набабкин, ЦСКА
Вышел на заключительную часть встречи, но за неё успел дважды сфолить на предупреждение – повезло, что во втором эпизоде пожалел Казарцев. В компенсированное время имел отличный момент, но пробил максимально бездарно, а не поставили пенальти на защитнике верно.
Владимир Рыков, «Динамо»
При первом пропущенном показывал Паршивлюку пальцем на Дзюбу (мол, держи его), но сам остановился как вкопанный, когда делал рывок ему навстречу Азмун – в итоге иранец забивал без сопротивления.
Ну а третий мяч «Зенита» - форменное издевательство над защитником со стороны Дзюбы.
Урош Радакович, «Оренбург»
Результативный матч для центрального защитника – Радакович оформил два автогола. Второй, правда, записали на Обухова, потому что мяч и так летел в створ.
Ведран Чорлука, «Локомотив»
Проиграл в борьбе Луценко, когда тот забивал первый гол. Не сумел помешать ему же пробить в ситуации с третьим мячом «Арсенала». Ну и заключительное – крепко держал Костадинова, но забыл следить за его ногами, поэтому хавбек спокойно сделал голевую передачу в чужой штрафной.
Мацей Рыбус, «Локомотив»
Проиграл борьбу Горбатенко, забившему первый мяч встречи, а во втором тайме удалился за две необязательных жёлтых.
Наиль Умяров, «Спартак»
Привёз неудачной передачей первый гол, который определил неудобный для красно-белых сценарий на оставшуюся часть игры. Еще и заработал в свои ворота пенальти, но повезло, что Попов по старой дружбе отдал Максименко мяч бездарной паненкой.
Дмитрий Стоцкий, «Краснодар»
Ничего не дал впереди (команда заметно прибавила после того, как на поле вышел Скопинцев на его место), ошибался при прессинге соперника и всё это – при абсолютном неживом Фернандесе. Будь Марио в форме, страшно представить, что могло бы произойти.
Гус Тиль, «Спартак»
«А был ли мальчик?» - задавался вопросом Клим Самгин на протяжении самого значимого романа Максима Горького. Поставим вопрос и мы: а был ли Гус на поле против «Ростова»? Хавбек не показал вообще ничего.
Георгий Зотов, «Оренбург»
Схлопотал две абсолютно бессмысленные жёлтые карточки и оставил команду в меньшинстве при вполне игровом счёте 0:1. Видимо, очень хотелось в отпуск.
Александр Соболев, «Крылья»
Шомуродов не забивает столько же (с начала октября), сколько и Соболев, но узбекский нападающий хотя бы раздаёт голевые – например, вчера на победный мяч Ионова. А Соболев вчера только ошибся при стандарте у своих ворот, что привело к пропущенному.
Альтернатива: Эдер, «Локомотив»
В первом тайме имел два железобетонных момента, но растратил все возможности максимально бездарно. Будь форвард экономнее, никакого разгрома «Локо» не состоялось бы.
Фото: ФК «Урал», РПЛ / Константин Рыбин
Тиль был легендарным, а стал сказочным. Сборная неудачников прошедшего тура
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