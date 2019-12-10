36-летний футболист "Зенита" и сборной России Юрий Жирков признан "Джентльменом года". В ближайшую субботу, 14 декабря, он получит традиционный приз — стильный смокинг, который "Комсомольская правда" вручает с 1994 года.
"В футболе должно оставаться место джентльменству, — сказал Жирков. — Относиться к противнику нужно с уважением, к болельщикам тоже. Ко всем, кто тебя окружает. Но и у меня были карточки, про две точно помню. В молодежной сборной и в матче за ЦСКА против "Спартака". Да, были какие-то моменты, когда не мог сдержать себя на поле. Но это у всех бывает. И, наверное, с опытом проходит".
В прошлом году "Джентльменом года" был признан полузащитник "Спартака" Роман Зобнин.
Жирков признан "Джентльменом года"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»