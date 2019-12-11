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Гол Облякова "Краснодару" признан лучшим в РПЛ в декабре

Российская Премьер-лига назвала автора лучшего гола в декабре.


Им стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков. В матче 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) игрок армейцев поразил дальний угол ворот соперника обводящим ударом из-за штрафной площади.

В голосовании за звание автора самого красивого мяча месяца Обляков опередил Максимилиана Филиппа ("Динамо"), Артема Дзюбу ("Зенит"), Евгения Луценко ("Арсенал"), Азера Алиева ("Уфа"), Никиту Чернова ("Крылья Советов"), Деяна Радонича ("Крылья Советов") и Бактиера Зайнутдинова ("Ростов").


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Теги: Краснодар Обляков
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