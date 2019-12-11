Гол Облякова "Краснодару" признан лучшим в РПЛ в декабре

? Иван Обляков – автор лучшего гола декабря в #РПЛ— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 11, 2019
За него единогласно проголосовали болельщики РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-лиги ? #ГолМесяца #ЦСКА #Обляков pic.twitter.com/pMKbbiyeEx
Им стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков. В матче 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) игрок армейцев поразил дальний угол ворот соперника обводящим ударом из-за штрафной площади.
В голосовании за звание автора самого красивого мяча месяца Обляков опередил Максимилиана Филиппа ("Динамо"), Артема Дзюбу ("Зенит"), Евгения Луценко ("Арсенал"), Азера Алиева ("Уфа"), Никиту Чернова ("Крылья Советов"), Деяна Радонича ("Крылья Советов") и Бактиера Зайнутдинова ("Ростов").