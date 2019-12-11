Гол Облякова "Краснодару" признан лучшим в РПЛ в декабре

? Иван Обляков – автор лучшего гола декабря в #РПЛ



За него единогласно проголосовали болельщики РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-лиги ? #ГолМесяца #ЦСКА #Обляков pic.twitter.com/pMKbbiyeEx