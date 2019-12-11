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"Зенит" определился с местом проведения двух сборов

"Зенит" накануне проиграл "Бенфике" (0:3) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, лишился возможности весной выступать в еврокубках и ушел в отпуск. Как сообщает пресс-служба клуба, подготовку ко второй части сезона команда начнет 13 января.

Футболисты 11 января выйдут из отпуска и начнут проходить медицинское обследование. Спустя два дня команда отправится на сборы в Катар, где будет работать до 25 января и сыграет несколько товарищеских матчей.

С 29 января по 10 февраля "Зенит" будет тренироваться уже в Испании. Место и даты третьего сбора станут известны позднее.

Ближайший официальный матч сине-бело-голубые сыграют в конце февраля или начале марта против московского "Локомотива" в российской Премьер-лиге.


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Теги: Зенит
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