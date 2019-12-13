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Тедеев назначен старшим тренером молодежки "Ростова"

Новым старшим тренером молодежной команды "Ростова" назначен Заур Тедеев, сообщает пресс-служба дончан. Ранее он занимал в клубе должность руководителя программы развития молодежного футбола.

Александр Черкес, возглавлявший молодежку с лета 2019 года, продолжит работу в структуре клуба на другой должности.

38-летний Тедеев начал тренерскую карьеру в 2007 году. Он был главным тренером "Автодора" (2007-08), "Беслан-ФАЮР" (2010-11) и "Алании" (2015-16), старшим тренером казахстанского клуба "Атырау".



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Теги: Тедеев Ростов
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