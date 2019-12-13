Тедеев назначен старшим тренером молодежки "Ростова"

Заур Тедеев назначен новым старшим тренером молодежного состава ФК «Ростов»



Александр Черкес, возглавлявший молодежку с лета 2019 года, продолжит работу в структуре клуба на другой должности.



Подробно - https://t.co/VnaoCFjijA#ФКРостов #МолодежкаФКРостов #Тедеев #Черкес pic.twitter.com/JJYuk9UPzX — Football Club Rostov (@rostovfc) December 13, 2019

Новым старшим тренером молодежной команды "Ростова" назначен Заур Тедеев, сообщает пресс-служба дончан. Ранее он занимал в клубе должность руководителя программы развития молодежного футбола.Александр Черкес, возглавлявший молодежку с лета 2019 года, продолжит работу в структуре клуба на другой должности.38-летний Тедеев начал тренерскую карьеру в 2007 году. Он был главным тренером "Автодора" (2007-08), "Беслан-ФАЮР" (2010-11) и "Алании" (2015-16), старшим тренером казахстанского клуба "Атырау".