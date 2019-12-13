Тедеев назначен старшим тренером молодежки "Ростова"

Александр Черкес, возглавлявший молодежку с лета 2019 года, продолжит работу в структуре клуба на другой должности.
38-летний Тедеев начал тренерскую карьеру в 2007 году. Он был главным тренером "Автодора" (2007-08), "Беслан-ФАЮР" (2010-11) и "Алании" (2015-16), старшим тренером казахстанского клуба "Атырау".
Заур Тедеев назначен новым старшим тренером молодежного состава ФК «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) December 13, 2019
Александр Черкес, возглавлявший молодежку с лета 2019 года, продолжит работу в структуре клуба на другой должности.
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