Отвечая на вопрос одного из подписчиков в инстаграме о том, куда пропал Лунев, Уткин написал: "Надеюсь, не пьет. Хотя опасения есть".
Летом этого года сообщалось, что Лунев был задержан за пьяный скандал в аэропорту.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в недавнем интервью также отвечал на вопрос о проблемах Лунева с алкоголем: "Мне было очень забавно и смешно. Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги. Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой".
Уткин: есть опасения, что Лунев пьет
Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин ответил на вопрос о вратаре "Зенита" и сборной России Андрее Луневе, который с октября не принимает участия в официальных матчах.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»