Несмотря на неудачное выступление в нынешней Лиге чемпионов, руководство петербургского клуба не считает работу 43-летнего специалиста неудовлетворительной. Контракт будет продлен до июня 2021 года на уже имеющихся условиях.
Семак возглавил "Зенит" летом 2017 года и в первый же сезон привел команду к чемпионству. В текущем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые после 19-ти туров лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков. В групповом раунде Лиги чемпионов петербуржцы заняли последнее место в группе, пропустив вперед "РБ Лейпциг", "Лион" и "Бенфику".
Действующий контракт Семака истекает в июне.
"Зенит" продлит контракт с Семаком до 2021 года
Как сообщает "Спорт день за днем", "Зенит" в ближайшее время заключит новое соглашение с главным тренером Сергеем Семаком.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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