"Крылья Советов" планируют заплатить Божовичу зарплату за полгода за разрыв контракта

Руководство "Крыльев Советов" близко к договорённости с главным тренером Миодрагом Божовичем по расторжению контракта.Предполагается, что самарский клуб выплатит черногорскому специалисту зарплату за полгода. Ещё вчера клуб и тренер не могли договориться о расторжении контракта, но сегодня сторонам удалось приблизиться к достижению соглашения.Ранее сообщалось, что в качестве преемника черногорца "Крылья Советов" рассматривают кандидатуры Рашида Рахимова, Владимира Кухлевского и Андрея Талалаева.