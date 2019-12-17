Ургант зачитал хокку: Дзюба, не беги, иди...
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" пошутил на тему футбола.
Ургант вместе с актером Николаем Чиндяйкиным зачитывали шуточные хокку.
"Теперь спортивное хокку.
Трава тянется к небу.
Дзюба бежит по ней.
Дзюба, не беги, иди... Все", – с улыбкой закончил Ургант.
Напомним, что болельщики сборной России и "Спартака" минувшей осенью скандировали оскорбительную кричалку "Дзюба, иди на ###".
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