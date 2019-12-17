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Ургант зачитал хокку: Дзюба, не беги, иди...

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" пошутил на тему футбола.


Ургант вместе с актером Николаем Чиндяйкиным зачитывали шуточные хокку.

"Теперь спортивное хокку.

Трава тянется к небу.

Дзюба бежит по ней.

Дзюба, не беги, иди... Все", – с улыбкой закончил Ургант.

Напомним, что болельщики сборной России и "Спартака" минувшей осенью скандировали оскорбительную кричалку "Дзюба, иди на ###".


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Теги: Дзюба Зенит Сборная России Ургант
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