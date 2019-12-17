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Президент "Оренбурга": 2019 год стал самым успешным для нас, но нужно двигаться вперёд

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев подвёл итоги 2019 года для клуба. Он отметил, что после ухода из команды Владимира Федотова преемственность будет сохранена.

"Первое, что нужно сказать и на чём сделать акцент: уходящий год стал самым успешным в истории "Оренбурга". По итогам минувшего чемпионата мы заняли седьмое место, это высшее достижение для нашего клуба. На данный момент таким результатом вполне можно быть довольными и гордиться им. Это большой, общий успех и прежде всего заслуга и победа наших болельщиков, которым мы очень благодарны за поддержку. Но в то же время мы чётко понимаем, что в спорте, возможно, как ни в какой другой области, ни в коем случае нельзя жить прошлым. Всё меняется очень быстро и необходимо развиваться, постоянно двигаться вперёд. Только так можно добиваться успехов.

Довольны ли мы тем, как складывается нынешний сезон? Пока рано подводить итоги. Основная борьба впереди, и в турнирную таблицу мы будем смотреть по окончании чемпионата. Все предварительные и промежуточные результаты не имеют никакого значения. Да, мы могли бы набрать и побольше очков, но по разным причинам, о которых уже не раз говорилось, на данный момент имеем то, что имеем. Не будем забывать, что в этой части чемпионата мы выиграли у "Спартака" и "Динамо", сыграли вничью в гостях с "Краснодаром". Это хорошие результаты для нас. А свои очки через работу и труд мы обязательно наберём.

Скажется ли на клубе уход Владимира Федотова? Владимир Валентинович — сильный специалист, и нужно сказать, что он очень много сделал для "Оренбурга". Неудивительно, что после успешной работы в нашем клубе у него появилось такое предложение. Это логично и абсолютно нормально. Мы можем только поблагодарить его и порадоваться, что дали возможность выйти на новый уровень. Это здорово. Уверяю вас, что никакой паники в "Оренбурге" нет. Мы умышленно сохранили определённую преемственность. С командой будут работать единомышленники Владимира Федотова, люди, которые были у него в штабе. Не сомневаюсь, что они продолжат его линию, и вместе с тем привнесут что-то новое в тренировочный процесс. Будет время на сборах как следует подготовиться ко второй части чемпионата. Поэтому, думаю, положительный результат непременно придёт", — сказал Кияев в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Оренбург Кияев
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