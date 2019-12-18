» » Оздоев: оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы — это безобразие

Оздоев: оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы — это безобразие

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился мнением об оскорблениях фанатов в адрес одноклубника нападающего Артёма Дзюбы.

"Кричалки я слышал во время матча в Сан-Марино. Вы считаете такие кричалки – это нормально? Это безобразие. Если ты приходишь на матч и не любишь какого-то игрока или команду, то высказывайся в нормальной форме. На матч приходит огромное количество детей, женщин и пожилых людей. Футбольный матч – это праздник для людей. Вне зависимости от того, какая команда играет. Я играл в "Локомотиве", когда весь матч скандировали грязные слова в адрес руководства клуба. Считал и всегда буду считать, что это некрасиво. Мат в любой форме неприемлем в нашей жизни.

Это была ужасно неприятная ситуация для всей команды. Причём эти люди не сказали ни одного слова в поддержку России. В поддержку команды кричали другие люди, которые сидели на этой же трибуне, но находились слева. Слева были девушки, молодые парни, дети, приехали семьи. Они нас поддерживали. При этом своими зарядами они пытались ещё и перекричать весь тот мат, который доносился с правой стороны. Это ненормальная ситуация, ведь играет сборная страны.

Мы с Дзюбой хорошо общаемся. Я ему сказал, что не стоит из-за этого заводиться. Жизнь течёт, есть люди, которые тебя не любят. Надо это принимать. Хотя всем было неприятно слышать это. Нет разницы, про кого были эти кричалки, – мы одна команда. А тут это было в сторону нашего капитана. Это несправедливо и некрасиво", — сказал Оздоев в интервью "Чемпионату".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Оздоев Дзюба Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

РФС: Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче "Краснодар" — ЦСКА за фол на Чалове
Вратарь "Шальке" дисквалифицирован на 4 матча. Он вырубил соперника ударом ногой в грудь
Павлюченко: "Зенит" — лучший по составу и игре коллектив в РПЛ 3
Семин стал лауреатом "Серебряной лани" в номинации "Лучший тренер"
Павлюченко — о зависимости сборной России от Дзюбы: незаменимых нет
Бояринцев покинул "Текстильщик"
Оздоев: даже игроки "Спартака" сказали, что фол на Ларссоне не тянул на жёлтую карточку 5
В MLS появится 30-й клуб, за создание которого заплатили рекордные € 290 млн 2
Оздоев: оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы — это безобразие 2
Бенатиа: однажды Роналду попросил меня потренироваться с ним в 11 часов вечера 2
Президент "Оренбурга": 2019 год стал самым успешным для нас, но нужно двигаться вперёд
В США поддержали Озила в конфликте с правительством Китая 2
Выпуск "Красавы" о проблемах фанатов в России удалили с Youtube 15
Стала известна зарплата, которую "Зенит" предложит Семаку в новом контракте 12
В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса. Два года назад вместо них были Месси и Роналду
Бистрович: из ЦСКА в "Барселоне" заиграли бы Акинфеев и Влашич
Экс-президент "Реала": было бы ошибкой обменять Бэйла на Погба
Санчо побил рекорд Бундеслиги, продержавшийся более 50 лет
Ургант зачитал хокку: Дзюба, не беги, иди... 9
"На такие вещи больно смотреть". Туре раскритиковал кампанию Серии А против расизма
Ибрагимович перейдет в "Эвертон" в случае назначения Анчелотти
Тренер молодежного состава "Ливерпуля" — о 0:5 от "Астон Виллы": я испытал невероятную гордость
"Ливерпуль" сыграл с "Астон Виллой" в Кубке лиги самым молодым составом в истории клуба
Терри и тренер "Астон Виллы" зашли в раздевалку "Ливерпуля", чтобы подбодрить молодых игроков 2
"Монако" с Головиным с крупным счетом проиграл "Лиллю"
"Барселона" опубликовала список игроков на матч с "Реалом"
Жена Икарди: Мауро выбрал "ПСЖ", чтобы не предать "Интер"
Вернер - первый после Герда Мюллера немец, кто забил 18 голов после 16 туров бундеслиги
"Ливерпуль" со счетом 0:5 проиграл "Астон Вилле" 4
"РБ Лейпциг" избежал поражения в матче с "Боруссией" Д, уступая со счетом 0:2 3
Все новости