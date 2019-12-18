Комиссия согласилась с мнением инспектора относительно центрального эпизода матча "Краснодар" — ЦСКА — единоборства Александра Мартыновича и Федора Чалова в штрафной площади хозяев поля на 33-й минуте, в котором арбитр Василий Казарцев принял ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота "Краснодара".
При этом, по мнению комиссии, на 57-й минуте Казарцев принял правильное решение, назначив одиннадцатиметровый в ворота ЦСКА.
"Камеры системы VAR подтвердили отсутствие контакта руки и мяча у Ари, а действия защитника ЦСКА Ивана Облякова трактуются ЭСК как "лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть в мяч в штрафной площади", — говорится в сообщении.
Комиссия обратила внимание на непоследовательность некоторых принятых судьями решений. В числе таковых ошибка Василия Казарцева, связанная с вынесением предупреждения Чалову, а также назначенный на 82-й минуте матча "Крылья Советов" — "Урал" штрафной удар, непосредственно приведший к взятию ворот самарцев. В данном эпизоде арбитр Игорь Панин должен был вынести предупреждение за симуляцию полузащитнику "Урала" Андрею Егорычеву.
РФС: Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче "Краснодар" — ЦСКА за фол на Чалове
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела эпизоды матчей 19-го тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА и "Крылья Советов" — "Урал". Об этом сообщает пресс-служба организации.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»