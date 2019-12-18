Арустамян: ЦСКА готов потратить на форварда порядка 5-6 млн евро

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о планах ЦСКА на зимнее трансферное окно.
Напомним, что ранее госкорпорация ВЭБ.РФ объявила, что конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
"Теперь от ЦСКА стоит ждать выхода на зимний трансферный рынок. Это не будет гигантская кампания с тратами десятков миллионов евро, но у клуба есть определенный бюджет для усиления. На так необходимого команде форварда готовы потратить порядка 5-6 млн евро. По меркам ЦСКА последних лет это очень неплохо. От армейцев зимой не стоит ждать той же активности, что от "Краснодара", "Спартака" или "Динамо" минувшим летом. На рынке многим известно, что ЦСКА ведет активные поиски нападающего. Речь идет не о топ-звезде, у клуба есть шорт-лист из нескольких кандидатов. Вернутся ли армейцы к кандидатуре Николая Комличенко? Думаю, если он и есть в списке, то не под первым номером. Многое будет зависеть от того, останется ли в команде Чалов. Его отъезд в Англию все еще вполне реален. Если лучшего нападающего продадут, то в клубе появятся дополнительные средства. Всем очевидно, что команде требуется игрок в центр поля — опытный опорник. Нужен качественный защитник. Зимой армейцы могут оформить 2-3 трансфера. Вряд ли больше.
В ближайшие месяцы можно ждать не только покупок, но и расставания с некоторыми игроками. В первую очередь, иностранцами. Эконом-режим вынуждал ЦСКА покупать далеко не самых топовых игроков. Например, Нисимура во многом попал в команду случайно: армейцы хотели подписать другого японца — Доана из "Гронингена", но голландский клуб не захотел с ним расставаться. Агентство, представляющее интересы Доана, предложило ЦСКА другого своего клиента, так в Москве оказался Нисимура. Возможно, это было попыткой приманить Доана, как в свое время было с историей подписания Понтуса Вернблума, к которому позже присоединился другой швед, Расмус Эльм. Повторить эту схему не удалось: этим летом Доана за 7,5 млн евро купил ПСВ. Трансфер Нисимуры нес в себе коммерческий потенциал в виде японских спонсоров, внимания японской прессы и болельщиков. Но ни в этом плане, ни в игровом в итоге подписание Нисимуры себя не оправдало.
Этим летом ЦСКА пополнили Гогуа, Шарлия, Сантос. По уровню этих трансферов понятно, что у клуба просто не было денег на новичков высокого уровня. За Гогуа тянулся шлейф сомнительных историй, Шарлия в 23 года был далеко не самым звездным игроком чемпионата Хорватии. Но если бы и их не купили, пришлось бы вставать в оборону Виктору Онопко. С этими игроками были подписаны не длинные контракты, так что теперь с ними можно расстаться без особых сложностей", — приводит слова Арустамяна "Матч ТВ".
Арустамян: ЦСКА готов потратить на форварда порядка 5-6 млн евро
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