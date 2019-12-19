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Игнатьев: Ле Таллек хочет самостоятельно побиться за место в составе сборной России. Это похвально

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о том, что полузащитник "Монпелье" Дамьен ле Таллек подал документы на получение российского гражданства.

"Это его выбор, он хочет получить российское гражданство. Его не приглашают, не вынуждают, не способствуют его выбору. Ле Таллек хочет самостоятельно побиться за место в составе сборной России. Это похвально, нормальное человеческое движение вверх, Дамьена можно даже ставить в пример остальным. Ему, видимо, нравится наша страна, раз он решил получить гражданство. Что касается Евро, то он может и не попасть в команду сейчас. Его первая цель — получить гражданство, а дальше уже пытаться пробиться в команду", - цитирует Игнатьева Sport24.


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Теги: Игнатьев Ле Таллек
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